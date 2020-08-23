اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:14 ص
السودان: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، فيما تم شفاء 16 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 57 اصابة في الخرطوم، واصابتان في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 623 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.


وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و 682 حالة، بينها 815 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6492 شخصا.


وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


السودان

فيروس كورونا

كورونا

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