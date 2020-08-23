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السجن المشدد 5 سنوات لطالب لإحداثه عاهة مستديمة بأحد جيرانه

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:46 م
السجن المشدد 5 سنوات لطالب لإحداثه عاهة مستديمة بأحد جيرانه سجن -ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن وعضوية المستشارين ممدوح حلمى شلبى وهشام إبراهيم وأمانة سر أمجد سمير بمعاقبة طالب ثانوى بالسجن المشدد 5 سنوات لإحداثه عاهة مستديمة لأحد جيرانه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى.

وعاقبت  المحكمة "م.س" 18 سنة طالب من مغاغة بالسجن 5 سنوات لقيامه بفقء عين المجنى عليه "م. ف" وأحدث جرحا في عينه محدثًا بها عاهة مستديمة وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعى في الواقعة التى أحالها المستشار ابو الوفا عيسى المحامى العام لنيابات شمال المنيا في أواخر ديسمبر الماضى  والتى تعود إلى مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه في 17 أغسطس من العام الماضى باحدى قرى مركز مغاغة.

وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف وتعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم والشهود واطلعت على تقرير الطب الشرعى في القضية التى قيدت تحت رقم 1301 لسنة 2019 كلى شمال المنيا.

 

 

 


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