الزراعة والبيئة تطلقان استعدادات منظومة جمع وتدوير قش الأرز فى 6 محافظات.. صور

تفقد وفد مشترك من وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضي، والبيئة منظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، بهدف المساهمة فى الحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء، التى تنتج عن حرق قش الارز كل عام.

وضم الوفد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة، واللواء اشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، فضلا عن رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ووكلاء وزارة الزراعة فى محافظات الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة، فضلا عن مديرى عموم الارشاد الزراعى ومسئولى تدوير المخلفات ورؤساء فروع جهاز شؤون البيئة بهذه المحافظات، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات.

وترأس رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ورئيس قطاع الفروع اجتماعا موسعا، تم عقده بمديرية الزراعة بالدقهلية، للإعلان عن بدء الاستعدادات الخاصة بإطلاق منظومة جمع وتدوير قش الارز فى محافظات:"الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، والبحيرة".

واستعرض عزوز خلال الاجتماع أهمية تشجيع وتحفيز مزارعى الأرز فى المحافظات المعنية، على تجميع قش الارز واعادة تدويره، نظرا لما له من بعد اقتصادى يساهم فى زيادة دخل المزارع، بتوفير عائد مادى إضافى له، وبالتالى رفع مستوى معيشته، لافتا الى ان الامر له ايضا بعيد بيئى يتمثل فى الحد من أزمة السحابة السوداء التى كانت تنتج عن حرقه كل عام، وتحويل قش الأرز إلى كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية.

وكلف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، المختصين بمديريات الزراعة بتنفيذ برنامج القطاع والخاص بتنفيذ الندوات الارشادية والتوعوية، بطرق الاستفادة من قش الارز وتحويله الى سماد عضوى واعلاف غير تقليدية، لافتا ان الكمية المستهدفة هذا الموسم تجميع 500الف طن قش أرز عن طريق الشركات والمتعهدين من 6 محافظات مختلفة والتى تشتهر بزراعة المحصول بخلاف الكميات التى يستخدمها المزارعين .

ومن جهته أشار رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، الى ان مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب حيث أصبح القش أصبح سلعة ذات قيمة تحقق دخل مناسب للفلاح المصرى، ليصبح مشروعا اقتصاديا مربحا واصبح هناك إدراك لأهمية قش الأرز وهناك طرق للاستفادة منه ويعد ذلك قيمه مضافه لمحصول الأرز.

وشملت الزيارة تفقد عدد من حقول الأرز بالدقهلية، والوقوف على مواقع تجميع القش، التى تم تحديدها للاستفادة منه وإعادة تدويره، الأمر المقرر تعميمه فى المحافظات المنزرع بها الأرز.