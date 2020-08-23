الزراعة تعلن إنشاء مزرعة سمكية تضم 10 أحواض فى جنوب سيناء

كتب عز النوبى

أكد المهندس إبراهيم الدسوقى المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة احواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه وبدء انشاء المزرعة الثانى التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبناء على الاجتماع الذى عقد الاسبوع الماضى بين قيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف إبراهيم الدسوقى المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث ، أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة احواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الاحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.

وأكد المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية ، أن الإدارة تقوم ايضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها فى جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالى سيناء من الغذاء .

والجدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الاسبوع الماضى بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للإنتاج الحيوانى والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعى فى سيناء.

كما تتابع الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، خطتها التنفيذية لتنمية وتطهير البحيرات الشمالية والمزارع السمكية واستزراع الأحواض السمكية للنهوض بها وزيادة الانتاج السمكى، وخاصة مزارع الاستزراع السمكى فى (المنزلة – الزاوية – برسيق – النموذجية)، وإنشاء عدد من المفرخات البحرية لإنتاج ذريعة الدنيس والقاروص.

وكان السيد القصير وزير الزراعة ، وجه بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإزالة كافة صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكى ،وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك ، حتى يتواكب مع المعدلات العالمية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية انتاجيتها والمتمثلة فى البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.