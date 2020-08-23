الرى: متوقع الانتهاء من الصيغة النهائية حول أزمة سد النهضة الجمعة المقبلة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إنه جرت صياغة المقترحات الخاصة بملء وتشغيل السد، وسيتم التفاوض عليها خلال الأيام المقبلة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن ننتهى يوم الجمعة المقبل من الصيغة النهائية للاتفاق حول أزمة سد إثيوبيا.

وكان بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 بشأن سد النهضة، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020، عُقد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دوله من الدول الثلاث، حيث تم إعداد مسودة أولية والتى تتضمن تجميع مقترحات الدول فى مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.

وأكدت وزارة الرى فى بيان لها، أنه تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأضافت الوزارة، أنه تم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 اغسطس 2020.