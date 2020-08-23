الرعاية الصحية تعلن تفعيل تطبيق البالطوا لإتاحة خدمات التطبيب عن بعد بالأقصر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تفعيل تطبيق البالطو، بهدف إتاحة تقديم خدمات التطبيب عن بُعد، للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر .

يشار إلى أن تطبيق (البالطو/ElBalto) عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.

فيما يتم تسجيل المريض على تطبيق (البالطو/ElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.