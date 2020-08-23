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الرئيس يوجه الهيئة الهندسية بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:44 م
الرئيس يوجه الهيئة الهندسية بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

 
ووجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، علي النحو الذي يتناسب مع اهميته وحجم المترددين عليه. 
 
وعرض وزير العدل أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك انشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.  
 
الرئيس السيسي
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