أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أن حكومة بلاده مستعدة دائمًا لبدء الحوار مع الإدارة الأمريكية - أيا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة - قائلًا إن العلاقات بين كاراكاس وواشنطن يجب أن تخضع لمراجعة من قبل الطرفين.
جاء ذلك في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الليلة الأحد، وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعًا سياسيًا يتزامن مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدًا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان - تنصيب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية.
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