جاء ذلك في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الليلة الأحد، وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعًا سياسيًا يتزامن مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدًا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان - تنصيب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية.