اليوم السابع
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الجامعة العربية تنظم الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:56 م
الجامعة العربية تنظم الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك غدا الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات، على رأسها السياسات المتبعة وآلية العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل جائحة كورونا، وتحديد آليه التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

كما سيتم مناقشة آليات حماية صناعة النشر في المنطقة العربية خاصة في ظل الانتهاكات الواضحة وظاهرة الاعتداءات الالكترونية على حق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.

 

وسيشارك في الاجتماع رؤساء وأعضاء المكاتب الحكومية للملكية الفكرية في الدول العربية.

 


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الملكية الفكرية

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جامعة الدول العربية

حقوق الملكية الفكرية

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