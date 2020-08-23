التنقيب فى 8125كم2 بالصحراء الغربية ووادى النيل وخليج السويس باتفاقيات 2019

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر بقطاع البترول، أن الاتفاقيات البترولية التى وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول وجنوب الوادي القابضة للبترول خلال عام 2019 تتضمن البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مساحة تقدر بنحو 8125 كيلومتر مربع بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تلك المساحة والتي يتم التنقيب فيها تقع بمناطق جنوب شرق سيوة وغرب الرزاق وشمال بني سويف وجنوب شرق رأس قطارة وجنوب شرق أبوسنان ورأس بدران وخليج الزيت.

يذكر أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الست الماضية فى تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 38 تريليون قدم3 غاز طبيعى.

كما بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعى، و7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.