اليوم السابع
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التنظيم والإدارة: تثبيت 397 متعاقدا و"التسوية" لـ164 موظفا بـ"تعليم" كفر الشيخ

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:30 ص
التنظيم والإدارة: تثبيت 397 متعاقدا و"التسوية" لـ164 موظفا بـ"تعليم" كفر الشيخ الدكتور صالح الشيخ
كتب أحمد حمادة

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهاءه من إجراءات تثبيت عدد 397 موظفا متعاقدا، والموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلي للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لعدد 164 موظفا وذلك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.
 
وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.
 
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز أن  العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أصدر منشور رقم 1 لسنة 2019 ، وطالب فيه كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتي وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.

التنظيم والادارة

كفر الشيخ

اخبار اقتصاد

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