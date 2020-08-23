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التموين: استمرار توريد كمامات القماش وصرفها بالبطاقات

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:00 ص
التموين: استمرار توريد كمامات القماش وصرفها بالبطاقات كمامات القماش
كتب مدحت وهبة

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تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش توريدها لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين، ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد


وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أكد أن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، وذلك بالإضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، مضيفا: "الكمامة أصبحت جزءًا أساسيًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "وللأسف التطبيق العملى كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالى كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلإ بعد توفيرها بأسعار مناسبة، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل".

كما لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش على بطاقات التموين ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن جميع الكمامات المطروحة على البطاقات التموينية تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.

 

 


التموين

كمامات القماش

كمامات القماش ببطاقات التموين

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