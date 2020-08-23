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التعليم العالى: إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد انتهاء التقديم بيومين

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:58 م
التعليم العالى: إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد انتهاء التقديم بيومين التنسيق
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن المرحلة الأولى من التنسيق ستنتهى يوم الأربعاء والنتيجة من المتوقع أن تعلن خلال يومين قبل بداية المرحلة الثانية، والتي ستبدأ السبت الذى يلى الأربعاء، والجامعات الأهلية هي جامعات تقدم تعليمًا متميزًا لطالب متميز ولذلك نخلق بيئة مميزة لطالب متميز، وكانت البداية بإعلان الرئيس بمنحة لـ100 من الطلاب من أوائل الثانوية العامة، والدولة تتحمل المصاريف ومصاريف هذه الجامعات أقل بكثير من الجامعات التي تقدم نفس الخدمة في الخارج، وهى أقل بكثير مما يمكن أن تدفعه للحصول على نفس الشهادة من الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكى ببرنامج مساء دى إم سى: إنه سيجرى الإعلان للتقدم للمشاركة في تجربة التجارب السريرية للقاح كورونا، ثم يتم الاختيار من المتقدمين ويوقع إقرارًا على الموافقة على المشاركة في التجربة، والموضوع تطوعى محض، والمشاركة تكون بلا مقابل، والقانون يمنع ذلك لأن الهدف منها هو خدمة الإنسانية.

وتابع: المركز القومى للبحوث أعلن عن وجود 4 أنواع من اللقاحات، ولقاح واحد هو الذى وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية، وهو عبارة عن الفيروس الذى وصل حالة الضعف لتبقى المادة الجينية التي تمنع الإنسان من التعرض للإصابة.

وأكد أنه وزير التعليم العالى يخطط لما هو أسوأ ونأمل لما هو أفضل، وكل المؤشرات تقول إن الأعداد تقل ولكن على الدولة أن تكون جاهزة جهوزية تامة لأى نوع من أنواع الزيادة ودائما ما نستعد للأسوأ.

 

 


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