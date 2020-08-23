التضامن: تيسير إجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

كتب ـ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة بشكل منظم، حيث أشار تقرير الغرفة إلى انتظام الصرف، وأن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المساعدات النقدية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملى بطاقات كرامة خلال يومى 15 و16 أغسطس الجارى، على أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من يوم الاثنبن الماضى.

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت نيفين القباج، أنه تم البدء فى صرف المرحلة الأولى من مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج امس السبت والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم على مدار يومى 15 و16أغسطس، لافتة إلى أنه يتم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد بالإضافة الى مستفيدى كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.