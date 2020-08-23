اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تيسير إجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:00 م
التضامن: تيسير إجراءات صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة  بشكل منظم، حيث أشار تقرير الغرفة إلى انتظام الصرف، وأن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المساعدات النقدية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه سيتم صرف مساعدات تكافل وكرامة على مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملى بطاقات كرامة خلال يومى 15 و16 أغسطس الجارى، على أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة) بدءًا من يوم الاثنبن الماضى.

وأوضحت أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت نيفين القباج، أنه تم البدء فى صرف المرحلة الأولى من مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج امس السبت والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم على مدار يومى 15 و16أغسطس، لافتة إلى أنه يتم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد بالإضافة الى مستفيدى كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس او تزاحم.

جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.


التضامن

المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن: استمرار صرف مساعدات تكافل وكرامة لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

السبت، 22 أغسطس 2020 01:00 م

التضامن تنفى حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 10:07 ص

"السر فى المعاشات والتموين وتكافل وكرامة".. كيف دعمت الدولة محدودى الدخل؟ فيديو

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:01 م

فيديو .. إزاى تكافل وكرامة أثر فى حياة الأسر الأولى بالرعاية؟

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 10:37 م

كيف تحولت حياة الأسر الأولى بالرعاية إلى الأفضل بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة؟.. صرف مساعدات نقدية لـ 3.6 مليون أسرة بقيمة 18.5 مليار جنيه سنويا.. وزيادة المعاشات من 86.5 مليار إلى 236 مليار جنيه

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 10:30 م

حياة جديدة بعد "تكافل وكرامة".. هويدا وزينب من مستفيدى بورسعيد: فرجت علينا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 09:42 م

تكافل وكرامة.. كيف غيرت حياة أسرة "وداد" و"سليمة" للأفضل؟.. فيديو

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 07:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة