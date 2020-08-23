"التخطيط": تصوير مصر يوميا بالقمر الصناعى لرصد المخالفات والتعديات

ماجد تمراز

قال أشرف عبد العزيز، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، إن الفائدة الخاصة بمشروع المركز الخاص بالتحول الرقمي كبيرة، وهدفه تكامل البنية المعلوماتية، بحيث تكون كل جهة حكومية لديها البيانات الكاملة حول المنشآت التابعة لها، حيث تضع كل جهة البيانات الخاصة بها لتكملة الخريطة المعلوماتية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه بشكل يومي يتم تصوير مصر بالكامل بالقمر الصناعي، ويتم رصد المتغيرات، وقد يكون ذلك التغير مخالفات أو ما شابه ذلك، وهنا تكمن أهمية التحول الرقمي في مصر، وبدلا من أن يقوم الموظف بالبحث عن المخالفة، يتم رصدها رقميا بالقمر الصناعي لتسهيل المهمة.



وأوضح أن الأقمار الصناعية يمكن من خلالها رصد حكم زراعة المحاصيل في مصر، بالإضافة إلى أنه يمكنه رصد تحليل التربة والمشروعات التي تحتاج إلى متابعة بالتوقيتات.