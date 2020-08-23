اليوم السابع
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البرهان: جهات تعمل على أحداث قطيعة بين الجيش السوداني ومكونات الشعب

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:25 م
البرهان: جهات تعمل على أحداث قطيعة بين الجيش السوداني ومكونات الشعب رئيس مجلس الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
وكالات

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أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة سوف تظل يدا واحدة مع الشعب السوداني وفي خندق واحد معه لتحقيق شعارات ثورته الظافرة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية.
 
 
جاء ذلك لدي مخاطبته قادة القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق بالقيادة العامة حيث جدد سيادته التزام القوات المسلحة بمبادئ الثورة وقدرتها علي حماية الأرض والعرض وحرصها علي وحدة البلاد وعدم انزالاقها الي ما لا تحمد عقباه.
 
 
 
واشار في بيان صحفي الى "جهات تعمل علي أحداث قطيعة وجفوة مابين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني وتعليق اخفاقاتها الاقتصادية على (شماعة) شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال تروجيها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها علي مفاصل الاقتصاد."
 
 
 
ونوه الى ان القوات المسلحة قد بسطت يدها بلا من ولا أذى لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لوضع يدها على مجموعة مقدرة منها للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية لكنها لم تستجب وان تلك الشركات لم تقف حجر عثرة اوعائقاً للاستفادة من مواردها.
 
 
 
وأضاف قائلاً بان عدم وضوح الرؤيا عند القائمين على امر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي وان تلك الجهات تعمل على الاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة او التكسب السياسي
 
 
 
وقال البيان الصحفي ان البرهان قد "شدد أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو شعبها الأبي"

البرهان

الجيش السوداني

السودان

الشعب السوداني

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