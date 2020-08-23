اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرهان: الجيش حريص على وحدة السودان وعدم انزلاقه إلى ما لا تحمد عقباه

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:36 م
البرهان: الجيش حريص على وحدة السودان وعدم انزلاقه إلى ما لا تحمد عقباه الفريق أول عبد الفتاح البرهان
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، أن الجيش حريص على وحدة السودان وعدم انزلاقه إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرا إلى أن هناك جهات تعمل على إحداث قطيعة بين الجيش والشعب السوداني. 

وأضاف البرهان: "نجدد التزام الجيش بمبادئ الثورة وقدرته على حماية السودان"، وذلك وفق "العربية".

وعلى جانب آخر، كان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، قد ألقى كلمة بالأمس بمناسبة مرور عام على تسلمه المسئولية حيث أكد أن أكثر من 35 لجنة تحقيق مستمرة مع رموز النظام البائد، وأن هناك استعداد للتعاون مع المحكمة الدولة لتسلم المطلوبين. 

 


السودان

اخبار السودان

البرهان

الجيش السودانى

عبد الفتاح البرهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة