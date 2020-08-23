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الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:09 م
الإمارات تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة إجراءات مكافحة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات 67.007 حالة، مقابل شفاء 80 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 58.488 حالة، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليصل إجمالى الضحايا 375 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

 

وأمس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد، عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمى إلى 66.617 حالة، مقابل شفاء 112 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 58.408 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 372 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 461 إصابة بفيروس كورونا.

 

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، إلى أن الحالات التى تم الكشف عنها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة فى مستشفيات الدولة، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 65,802 حالة

 

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء 72.283 فحص طبى، وذلك ضمن خطتها لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن الحالات المصابة وعزلها


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فيروس كورونا

كوفيد 19

علاج فيروس كورونا

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