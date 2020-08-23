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الإسكان: بدء تسليم الأراضى المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:00 ص
الإسكان: بدء تسليم الأراضى المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل أراضى
كتب ــ أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضى إسكان مميزة، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى الـ116 قطعة.

 

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى (116 قطعة)، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الأربعاء 2/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91 : 116، يوم الأحد 6/12/2020.

 

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبرأنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1 : 30، يوم الإثنين 7/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الأربعاء 9/12/2020، ومن 91 : 120، يوم الخميس 10/12/2020، ومن 121 : 150، يوم الأحد 13/12/2020، ومن 151 : 180، يوم الإثنين 14/12/2020، ومن 181 : 193، يوم الثلاثاء 15/12/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16/12/2020، والخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.

 


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