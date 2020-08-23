اليوم السابع
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اعرف تخفيضات اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمترو

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:09 م
اعرف تخفيضات اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالمترو مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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مع تطبيق الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر المترو لجأت الشركة أيضا إلى تحريك الاشتراكات باستثناء ثلاث أنواع من الاشتراكات، يقدم السابع كل ما تريد معرفته عن نسبة التخفيضات الممنوحة هذه الاشتراكات المستثناة وهى اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
 
1- اشتراكات الطلبة الربع سنوية تخفيضاتها كالتالى:
 تصل نسبة التخفيض  إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة بعدد 8 محطات.
تصل نسبة التخفيض إلى  97.4% للمرحلتين بعدد 16 محطة.
تصل نسبة التخفيض إلى 98.2%  للثلاث مراحل بعدد 25 محطة.
تصل نسبة التخفيض إلى  97.7% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.
 
 2- اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة الربع سنوية تخفيضاتها كالتالى:
 تصل التخفيضات  إلى  98.8% لثلاث مراحل بعدد 25 محطة.
تصل  التخفيضات إلى  98.5% لعدد اربع مراحل بعدد 39 محطة.
 قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50  قرشا.
 
3- اشتراكات كبار السن تخفيضاتها كالتالى:
تصل نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي  لكبار السن تصل إلى 92.5% لعدد اربع مراحل بعدد 39 محطة.
 
يذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )،  الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج،  المرج الجديدة،  ومكاتب الاشتراكات بالخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء ٢، العتبة ٢، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة ٣ ، ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.
 
 

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