اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. هل توجد فحوصات لتشخيص الإصابة بالتيتانوس؟

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. هل توجد فحوصات لتشخيص الإصابة بالتيتانوس؟ التيتانوس
كتبت فاطمة خليل

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التيتانوس أو الكزاز مرض خطير تسببه البكتيريا التي توجد في التربة والغبار والسماد وهو يختلف عن الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات لأنه لا ينتقل من شخص لآخر، عادة ما تدخل البكتيريا المسببة له الجسم من خلال شقوق في الجلد - عادة ما تكون جروح أو ثقب الجروح التي تسببها الأشياء الملوثة، وقد يصاب به الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاحات التيتانوس الموصى بها، ولكن كيف تعرف أنك مصاب بالتيتانوس وهل هناك اختبارات أو تحاليل تدل على إصابتك به؟.. هذا ما نتعرف عليه في التقرير التالي...

wound-on-the-knee-being-treated

تشخيص مرض التيتانوس
 

وفقاً لموقع مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية "CDC" يمكن للأطباء تشخيص التيتانوس عن طريق فحص المريض والبحث عن علامات وأعراض معينة لا توجد اختبارات معملية بالمستشفى يمكنها تأكيد الإصابة بمرض التيتانوس.

أعراض التيتانوس
 

غالبًا ما يطلق الناس على التيتانوس "الكزاز" لأن أحد أكثر علامات هذه العدوى شيوعًا هو شد عضلات الفك. يمكن أن تؤدي عدوى التيتانوس إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك عدم القدرة على فتح الفم ومعاناة البلع والتنفس.

تشمل أعراض التيتانوس ما يلي:

العلامة الأولى هي الأكثر شيوعًا تشنجات عضلات الفك

Tetanus
 

شد عضلي مفاجئ لا إرادي (تشنجات عضلية) - غالبًا في المعدة

تصلب عضلي مؤلم في جميع أنحاء الجسم

- صعوبة في البلع

الرجيج أو التحديق (الصرع)

صداع الرأس

حمى وتعرق

تغيرات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

والتيتانوس حالة طبية طارئة تتطلب: رعاية في المستشفى والعلاج الفوري بدواء يسمى الجلوبيولين المناعي.

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تشخيص التيتانوس

التيتانوس

الكزاز

اعراض التيتانوس

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