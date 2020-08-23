اضبط مخالفة.. تآكل طريق نفق كفر الزيات يتسبب فى كارثة بالغربية

الغربية عادل ضرة

عبر أهالى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عن غضبهم بسبب ما تعرض له نفق كفر الزيات من إهمال شديد وتأكل الرصف وتحوله لحفر تسببت فى إلحاق أضرار جسيمة فى السيارات التى تمر من النفق.

ويعد النفق هو المنفذ المؤدى لطريق إسكندرية الزراعى ويمر منه آلاف السيارات يوميا وسيارات النقل وتسبب الحفر فى الطريق إلى وقوع حوادث وتلفيات بالسيارات فضلا عن تسببه فى شلل مرورى للسيارات.

وأرسل أهالى مركز كفرالزيات إستغاثة إلى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لسرعة التدخل لإصلاح نفق الدلجمون السفلي.

وقال عصام عمارة من أهالى كفر الزيات، انهم يعيشون فى مأساة حقيقية بسبب تحول طريق النفق لحفر وتكسير طبقة الأسفلت وتآكلها بصورة سيئة، مما يؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية، وتعطيل حركة المرور.

وأضاف المهندس أسامة خطاب أن مايحدث فى نفق الدلجمون مهزلة حقيقية لايمكن السكوت عنها فالنفق تم بناؤه فى عهد الإنجليز وارضياته من البازلت ويعد ممرا رئيسيا للسيارات والشاحنات على الطريق الزراعى مصر إسكندرية الزراعى ولسيارات شركات كفرالزيات الصناعية وتسير القطارات من أعلاه ويتحول لبرك ومستنقعات وتباطؤ هيئة الطرق والكبارى فى إصلاحه.

من جانبه عاين محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات وعلاء بهنسى نائب رئيس المدينة النفق لتسيير حركة المرور، وتم رفع تقرير لمحافظ الغربية للتدخل وإصدار توجيهات عاجله لمسئولى مديرية الطرق والكبارى لإصلاح النفق.