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استخراج جثة طفل من أسفل أنقاض المنزل المنهار بطنطا

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:20 م
استخراج جثة طفل من أسفل أنقاض المنزل المنهار بطنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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استخرجت قوات الإنقاذ البري جثة طفل من أسفل أنقاض عقار طنطا المنهار جزئياً بحارة حافظ وهبى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى. من ناحية أخرى نجحت قوات الإنقاذ البرى فى إنقاذ شخصين من أسفل أنقاض المنزل المنهار جزئياً.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، مساء اليوم، انهيارًا جزئيًا لمنزل بحارة حافظ وهبى، وانتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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انهيار منزل

طنطا

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