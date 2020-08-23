ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.75% بأولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحاً 59.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7901.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.3% رابحاً 442.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8792.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 364.9 مليون سهم بقيمة 7.96 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.69%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.93%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.24%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.30%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.16%.

وقفز 128 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 56 سهماً على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 2.72%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 1.94%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 428.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وسجلت الشركة إيرادات 350.63 مليون ريال سعودي خلال الصنف الأول من عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 559.66 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 37.349%، وبلغ صافي الربح 4.18 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسائر 31.44 مليون ريال سعودي، وبلغت ربحية السهم 0.08 ريال مقارنة مع خسائر 0.57 ريال.