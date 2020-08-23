ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بالأخبار الإيجابية عن قرب حل الأزمة الليبية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 13219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4321 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2614 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.