اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:25 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بالأخبار الإيجابية عن قرب حل الأزمة الليبية.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 13219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4321 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2614 نقطة.
  
وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.
 
 

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