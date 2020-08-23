ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.07%.. ورأس المال يربح 10.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.193 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 11391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة.