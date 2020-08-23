إيبارشية المنيا وأبوقرقاص تقدم دروع تقدير للفرق الطبية بالمحافظة.. صور

المنيا - حسن عبدالغفار

أجرت أيبارشية المنيا وأبوقرقاص، بتوجيهات الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، زيارات لمستشفيات العزل لتقديم الشكر لأعضاء القطاع الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وتم تقديم دروع تذكارية لهم بإسم المطرانية كرسالة شكر وتقدير لجهدهم فى مواجهه جائحة كورونا، حيث تم زيارة مستشفى الصدر بالمنيا ومستشفى القلب والصدر الجامعى بالمنيا الجديدة والمستشفى الجامعى والتأمين الصحى ومستشفى الحميات، ومرفق هيئة الإسعاف والطوارئ.

وكانت مصادر طبية فى المنيا أعلنت عن تعافى 11 مصابا من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابيه للسلبيه، فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بنى مزار ومطاى والعدوه.

وقال مسؤول بالصحة، إن حالات الوفاه بالفيروس تتراجع بشكل تدريجي، وأن هناك بعض المستشفيات المخصصه للاشتباه لم تستقبل حالات إصابة على مدار يومين متتاليين، منوها أن الفيروس أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ، مقارنة بالأشهر الماضية، متوقعا الوصول إلى صفر إصابات والثبات عليه فى شهر سبتمبر المقبل.

وواصلت المصالح الحكومية والخدميه فى محافظة المنيا إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار العدوى خاصة بالأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيره من المواطنين ومنها المراكز التكنولوجية التى تشهد تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أى مواطن لايرتدى الكمامات الطبية.

دروع للاطقم الطبية بالمنيا

دروع للاطقم الطبية بالمنيا

توزيع الكمات على المواطنين

الاطقم الطبية بالمنيا

الاطقم الطبية بالمنيا