إصابة 5 أفراد فى مشاجرة بطهطا سوهاج بسبب خلافات عائلية

كتب _ محمود مقبول

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة، بدائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، تم ضبط المشاركين وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بني حرب دائرة المركز وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز والرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة مباحث المركز بوجود مشاجرة بين طرف أول علام ف ع م 22 سنة سائق مصاباً " اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ومحمد ف ع م 36 سنة مزارع مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم " وسعاد م أ 60 سنة ربة منزل مصابه " كسر بمشطية اليد اليسري " ونجاة ف ع م 43 سنة ربة منزل.

وبين طرف ثان محمد عبد ا ر م 34 سنة عامل شقيق زوج الرابعة من الطرف الأول وعشري س ع م 60 سنة مزارع وحماده م ح ع 26 سنة مزارع مصابين " كدمات وسحجات متفرفة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.