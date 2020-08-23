إصابة 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم عقب تناول بطاطس مقرمشة بمدينة طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم بناحية قرية كوم غريب دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وذلك عقب تناولهم "بطاطس مقرمشة" وتم نقل المصابين إلى استقبال قسم الأطفال ووضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة لحين استقرار حالتهم الصحية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة إعياء وألم بالبطن وقيئ مستمر وذلك عقب تناولهم بطاطس مقرمشة من إحدى المحلات وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد أحمد تعليب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوصول دميانه .م .ن 14 سنة وأبانوب . م . ن 11 سنة وجومانه . م . ن 7 سنوات ونيرفانا م . ن 3 سنوات إلى استقبال مستشفى طما المركزى مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن وقيئ مستمر وتم حجزهم بقسم الأطفال تحت الرعاية الطبية العاجلة.

وبسؤال أهاليهم قرروا إصابتهم بحالة التسمم عقب تناولهم "بطاطس مقرمشة" تم شراؤها من أحد المحال تم أخذ عينات لفحصها وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.