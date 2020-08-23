إصابة 4 أشخاص فى حادث سير على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

شهد الطريق الزراعى ببنى سويف الفيوم، اليوم الأحد، حادث انقلاب توك توك أمام وحدة إسعاف قرية دنديل التابعة لمركز ناصر. وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين وهم منصور عبد الرحمن منصور 22 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، ياسر جمال محمد 30 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، أحمد محمد عبد الرحمن 15 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، مخلوف عبد الرحمن يوسف 30 سنة مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية أهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة .