إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 11 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بمنطقة الصف بالقرب من بوابة حلوان، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة الصف، وانتقل رجال المرور الى المكان

وتبين انقلاب ميكروباص بالطريق الصحرواى ونتج عنه إصابة 11 شخصا ونقلوا لمستشفى الصف وجارى عمل الفحوصات اللازمة، و المصابين حالتهم مستقره وهم عمرو محمد محمد فرج 31 سنه بني سويف، محمود جابر رمضان جابر 24 سنه بني سويف، عمر عبد الوهاب مسعد 35سنه بني سويف، عادل احمد مصطفى 25 سنه حدائق القبه، مؤمن، محروس عبد السميع 22 سنه بني سويف، اسلام طه، طه محمود 27 سنه بني سويف، احمد عبد الهادي، احمد علي 52سنه بني سويف، محمد اسامه محمد عبد الحق 29 سنه شبرا، اسلام محمد زكي احمد 22 سنه دمياط، وجاري متابعه الحالات والتأكد من عمل اللازم تجاه المصابين والاطمئنان علي حالتهم الصحية.