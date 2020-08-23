اليوم السابع
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إصابة وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بفيروس كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:43 م
إصابة وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بفيروس كورونا كورونا و اسرائيل
كتب أحمد عرفة

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أصيبت وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تامانو-شطا، بفيروس كورونا المستجد وذكرت التقارير المحلية أن تمانو-شطا، السياسية من أصول إثيوبية التي تنتمى إلى تحالف "أزرق-أبيض" برئاسة وزير الدفاع، بني غانتس، خضعت لفحص خاص للكشف عن فيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية، وهي الآن قيد الحجر الصحي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن وزيرة الهجرة والاستيعاب زارت مقر الكنيست الإسرائيلي لآخر مرة يوم 19 أغسطس، وكانت لديها اتصالات مباشرة بعدد من النواب.

 

وخلال جلسة للجنة الشؤون المالية في البرلمان أقيمت اليوم طلب رئيسها، ميكي ليفين، من بعض النواب المنتمين إلى "أزرق-أبيض" مغادرة المبنى نظرا لاتصالهم بتمانو-شطا وأكد متحدث باسم الكنيست أنه سيواصل "تحقيقا وبائيا" في القضية بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

 

 


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فيروس كورونا

كوفيد 19

وزيرة الهجرة الاسرائيلية

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