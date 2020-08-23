إصابة شخص فى مشاجرة بين عائلتين خلال حفل زفاف عائلى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطن بجروح فى مشاجرة بين عائلتين خلال حفل زفاف عائلى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لخلافات عائلية سابقة بينهم، ونجح رجال الشرطة فى ضبط عدد من طرفى المشاجرة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من غرفة النجدة بقيادة جمال عبد المحسن رئيس الغرفة، يفيد بوقوع مشاجرة لوجود خلافات قديمة منذ أكثر من عام ثم تجددت خلال حفل زفاف العائلة، وذلك بالشوم والأسلحة البيضاء، حيث وقعت المشاجرة بين آل بكرى وأولادوه وآل عطا وأشقاؤه، وذلك فى قرية النمسا بنجع النقبة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "عبد الرسول.ف.أ" بجرح في فروة الرأس بعمق 5 سم، وتم نقله إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، ونجح رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، فى ضبط "رمضان.م.ف" وآخرون من طرفى المشاجرة، وعلي الفور انتقل لموقع المشاجرة كل من رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة جمال عبد المحسن، ونائب رئيس المدينة عبد الرحيم طايع، ورئيس القرية عشري محمد، ومأمور مركز شرطة إسنا المقدم أحمد حبيب، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبإشراف لواء الفرقة عبد المجيد رضوان، وضباط المركز والمباحث و2 سيارة إسعاف، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدينة فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق فى شقة داخل منزل طبيب صيدلى بوسط مدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، والبداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من غرفة العمليات بالمدينة بقيادة جمال عبد المحسن، يفيد بنشوب النيران فى منزل طبيب صيدلي بجوار الخزان الجديد بأرض اللواء، وذلك فى الطابق الثانى وهى عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف بالكامل، وأتت النيران على غرفة النوم وغرفة الجلوس وغرفة الأطفال ونيش والستائر والمراتب و3 مراوح وجهاز تكييف وتلفزيون ودش وغسالة وبوتاجاز ومحتويات المطبخ بالكامل.