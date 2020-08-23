اليوم السابع
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إصابة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بفيروس كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:54 م
إصابة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بفيروس كورونا يوليا تيموشينكو
وكالات

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أعلنت المُتحدثة باسم حزب الوطن الأوكراني مارينا سوروكا، إصابة رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب المعارض يوليا تيموشينكو بفيروس كورونا.
 
وكتبت سوروكا على صفحتها في فيسبوك "نعم، هذا صحيح للأسف. أظهر الاختبار أن يوليا فولوديميريفنا تيموشينكو مصابة بكوفيد-19. ويتم تقييم الحالة على أنها خطيرة. هي تعانى من الحمى التي تبلغ 39 درجة وهي تقاوم! ".
 
كما أكدت وكالة الأنباء الأوكرانية إر بي سي، عن مصادر لم تذكرها أن زعيمة حزب باتكيفشينا، يوليا تيموشينكو، أصيبت بفيروس كورونا، كما أصيب أفراد آخرون من عائلة تيموشينكو بمرض كوفيد-19 من بينهم ابنتها يفغينيا تيموشينكو وزوجها أرتور تشيشتكين.
 

 


يوليا تيموشينكو

أوكرانيا

كورونا

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