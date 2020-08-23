إصابة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت المُتحدثة باسم حزب الوطن الأوكراني مارينا سوروكا، إصابة رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب المعارض يوليا تيموشينكو بفيروس كورونا.

وكتبت سوروكا على صفحتها في فيسبوك "نعم، هذا صحيح للأسف. أظهر الاختبار أن يوليا فولوديميريفنا تيموشينكو مصابة بكوفيد-19. ويتم تقييم الحالة على أنها خطيرة. هي تعانى من الحمى التي تبلغ 39 درجة وهي تقاوم! ".