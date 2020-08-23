إحالة مدير الشئون الصحية بالباجور للتحقيق بسبب إقامة أمسية دينية دون إجراءات احترازية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عبد البارى العجيزى، مدير عام الطب العلاجى بالمنوفية، إنه جرت إحالة مدير الإدارة الطبية بالباجور بسبب إقامة أمسية دينية بدون إجراءات احترازية، فى ليلة رأس السنة الهجرية، إلى التأديبية للتحقيق فى الواقعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى.



وكان مدير إدارة الباجور الصحية، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، أقام أمسية دينية احتفالا بالعام الهجري، بدون ارتداء كمامات طبية، أو اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في مسقط رأسه بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون.



وبدأ الحفل بكلمة ترحيب مدير الإدارة الطبية بالباجور بضيوفه والحضور من أبناء القرية والقرى المجاورة وبعض العاملين في مديرية الشئون الصحية في المنوفية، وافتتحت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم، وألقى الدكتور أنور شهبة، مدير إدارة الأوقاف، كلمة أشار فيها إلى هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة وبداية التقويم الهجري وكذلك الدروس المستفادة والعبر من الهجرة، وسماحة الدين الإسلامي، واختتمت الاحتفالية بتقديم بعض من التواشيح الدينية للشيخ شعبان عبد الجيد، المبتهل بالتلفزيون المصري.