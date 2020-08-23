أوقاف القليوبية: 1223 مسجدًا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبلة

القليوبية إبراهيم سالم

قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيتم افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.

وأشار، إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والاشديد على عدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.