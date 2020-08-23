أوقاف القليوبية: 1223 مسجدًا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبلة

قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيتم افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيتواجد موظفون من مديرية الأوقاف أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضح "أبو السعود"، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.
وأشار، إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والاشديد على عدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.
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