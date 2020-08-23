أمين عام السياحة العالمية يشيد بالإجراءات الاحترازية فى فنادق الغردقة.. صور

كتبت آمال رسلان

حرص زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، قبل بدء جولته بمدينة الغردقة، صباح اليوم الأحد، على تفقد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به.

يأتى ذلك في إطار الزيارة الحالية للأمين العام للمنظمة في مصر والتي بدأت أمس السبت، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والأمين العام للمنظمة الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام للمنظمة بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة الي مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة. جدير بالذكر أن زوراب بولوليكاشيفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد وصل الى مصر مساء أمس السبت على رأس وفد يضم مسئولين من المنظمة المعنيين.