اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمر ملكى سعودى بإعفاء رئيس هيئة المحتوى والمشتريات ونائب وزير التعليم للجامعات

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:38 م
أمر ملكى سعودى بإعفاء رئيس هيئة المحتوى والمشتريات ونائب وزير التعليم للجامعات الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية اليوم الأحد، تقضي بإعفى الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

وقرر العاهل السعودى من خلال الأمر الملكي، تعين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تقرر إعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه تم تعين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.


الملك سلمان بن عبد العزيز

اوامر مليكية

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة