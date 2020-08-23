أصحاب المدابغ: ننتظر موافقة وزارة الصناعة لفتح التصدير أمام الجلود "ويت بلو"

كتب أحمد حمادة

أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ أن صناعة الجلود في مصر تعانى من ازمة خاصة في ظل انخفاض أسعار الجلود عالميا وأيضا على المستوى المحلى حيث ان سعر الجلد المدبوغ اصبح لايساوى تكلفة الدباغة ولذلك لدى معظم المدابغ كميات كبيرة من الجلود الويت بلو "المدبوغة بدون وضع صبغة".

وأشار مهران فى تصريحات إلى أن الشعبة تقدمت بطلب لاتحاد الغرف التجارية من أجل فتح باب التصدير أمام الجلود الويت بلو ، مؤكدا أن ذلك سيعوض من الخسائر المتراكمة على المدابغ والمصنعين.

وأكد مهران على ضرورة ان يتم تعديل أو إيقاف قرار قرار رقم 304 لسنة 2016 لمدة 6 شهور على الأقل والسماح بتصدير الجلود الويت بلو للمساعدة من أجل تخطى الأزمة الحالية .

وكانت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة حذرت من كارثة بيئية قد تحدث حال استمرار توقف تصدير الجلود الويت بلو، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، موضحة أن هناك ركودا كبيرا في سوق الجلود عالميا ومحليا فى ظل أزمة كورونا وهو ما جعل فرص التصدير ضعيفة جدا ومع زيادة المخزون للمدابغ.

من جانبه، ناشد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ وزارة التجارة والصناعة بضرورة فتح تصدير الجلود الويت بلو حيث إنها المطلوبة خارجيا فى الوقت الحالى ونظرا لزيادة الكميات المخزنة لدي المدابغ ومصانع الجلود، وهو ما يتسبب في خسائر للمصنعين.

وأشار مهران في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الكميات المعروضة من الجلود قد يؤدى إلى عدم شراء الجلود من قبل المدابغ مما يعنى أنها قد ترمى كمخلفات وهو ما قد يؤدى إلى أزمة بيئية، موضحا أن قرار فتح تصدير الجلود الويت بلو وهى المدبوغة وليست مصبوغة أو ملونة بشكل أسرع ولفترة قليلة حتى تنتهى أزمة كورونا أو حتى يتم تحسن الوضع فى سوق الجلود محليا.