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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. وعيار 24 يسجل 234.36 ريال

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:13 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. وعيار 24 يسجل 234.36 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 23-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 234.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  234.36 ريال  بما يعادل  62.49 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  214.83 ريال  بما يعادل  57.28 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 205.07 ريال  بما يعادل  54.68 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  175.77 ريال  بما يعادل  46.87 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  136.71 ريال  بما يعادل  36.45 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  117.18 ريال   بما يعادل  31.24 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,289  ريال   بما يعادل  1,943 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,641 ريال   بما يعادل   437.43 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 234,361 ريال  بما يعادل 62,489 $

 

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1947.83 دولار للأوقية.

 

والذهب مرتفع 0.2 % منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5 % في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

 

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1956.10 دولار.

 


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