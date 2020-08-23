أخبار مصر الساعة 1 .. قرار جمهورى بالانضمام لاتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضة عددا من الأخبار الهامة على رأسها نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلي الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

قرار جمهورى بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد



نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلي الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

الإسكان: بدء تسليم الأراضى المميزة والاجتماعى بحدائق أكتوبر ديسمبر المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضى إسكان مميزة، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى (116 قطعة)، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الأربعاء 2/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91 : 116، يوم الأحد 6/12/2020





تنسيق 2020 .. معامل الحاسبات بالجامعات تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى



تنسيق 2020 ، تواصل معامل التنسيق بالجامعات الحكومة فتح ابوابها اليوم الأحد، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بتنسيق 2020 لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ، حيث تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وكانت انطلقت أمس السبت عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق الثانوية العامة 2019 /2020 للالتحاق بالعام الجامعى الجديد، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس الجارى.





الأرصاد: لا توجد موجات حارة مقبلة.. وانخفاض الحرارة والرطوبة منتصف سبتمبر



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، ستكون في معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بينما شديد الحرارة في جنوب الصعيد، ولطيف أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.





التموين: استمرار توريد كمامات القماش وصرفها بالبطاقات



تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش توريدها لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين، ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.





رئيس هيئة السكة الحديد يكشف تفاصيل وصول عربات القطارات الروسية الأسبوع الجارى



أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن مجال التطوير يشمل تطوير البنية التحتية وخاصة من ناحية الإشارات بهدف تحقيق الأمان الكامل لحركة مسارات القطارات.