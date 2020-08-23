أحمد عيد عبد الملك لـ تليفزيون اليوم السابع: جمهور الأهلى مبيقدرش ينتقد قرارات الإدارة

تامر إمام

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك، منتخب مصر السابق، فى تصريحاته لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن جمهور الأهلي لديه مشكلة كبيرة يجب أن يتخلص منها بسرعة، وهى الانصياع لقرارات مجلس الإدارة مهما كانت.

وقال عبد الملك: "بعض القرارات قد تكون خاطئة لكن نرى الجمهور دائما يهلل لها ويشيد بها، ولا يوجد أى مانع إذا قامت الجماهير بانتقاد القرارات الخاطئة، بالعكس سيكون ذلك مفيدا للنادى أكثر من التأييد المطلق".

واستشهد عبد الملك، بموقف الجماهير من تجديد عقد مروان محسن، وقال "منذ أيام قليلة أشادت الجماهير بقرار الإدارة بشأن التجديد موسمين للاعب مروان محسن، والآن الجماهير تطالب برحيل اللاعب والاستغناء عنه".

كان تليفزيون اليوم السابع، قد استضاف أحمد عيد عبد الملك في مداخلة عبر زووم، للتعليق على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت أمس بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف. وأوضح عبد الملك، أن المباراة اتسمت بالأداء الفني الراقي بعيدا عن العصبية المعتادة في تلك المباريات.

وانتقد عبد الملك، محاولات بعض الوسائل الإعلامية التقليل من فوز الزمالك والتركيز على أخطاء مدرب الأهلي فقط، وقال "الزمالك لازم ياخد حقه، الفريق مليان لاعيبة كبيرة وعندها خبرات ومهارات فائقة، ونجحوا في اقتناص بطولتين من فترة قريبة، وطبيعي أن يفوز الزمالك بالديربي لأنه الأفضل حاليا".

وشدد عبد الملك، على أن فريق الزمالك يمتاز الآن بالتكامل والجاهزية والتجانس، بقيادة مدرب محنك قادر على توظيف اللاعبين بشكل ممتاز.