وكيل صحة الوادى الجديد: الوزارة كلفت 53 طبيبًا لخدمة قرى المحافظة

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، دعم وزارة الصحة لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية القروية بـ 53 طبيبًا.

وأكد محروس ، دعم المحافظة بأطباء تكليف حديث، وتوزيعهم للعمل بالوحدات الصحية فى القرى خاصة بعد تكرار شكاوى المواطنين من نقص الكوادر الطبية فى المناطق البعيدة والنائية .

وأوضح وكيل الوزارة، أن تسليم العمل للمكلفين الجدد، خاصة فى الوحدات الصحية القروية لسد العجز فى هذه المناطق البعيدة، والوصول بالخدمة الطبية للمناطق المحرومة.

وأشار إلى أنه يسعى لتوفير كافة احتياجات المحافظة من أطباء ومعدات لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، فى ظل النقص الواضح فى الكوادر الطبية.