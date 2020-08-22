وظيفة جديدة لزوجة مريض السمنة.. "صحة الغربية": إجراءات التعيين صباح باكر

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المديرية ستبدأ صباح باكر فى إجراءات تعيين السيدة أميرة المصرى زوجة المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذى يعانى من السمنة المفرطة، رائدة ريفية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينها ونقل زوجها لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة لعلاجه على نفقة الدولة، والذى يبلغ وزنه نحو 257 كيلو جراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وأضاف حميدة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم إنهاء إجراءات الفيش والتشبيه والكشف الطبى تمهيدا لتسليمها وظيفتها الجديدة.

من جانبها أعربت أميرة المصرى زوجه المواطن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن شعورها بفرحة لا توصف بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وتدخله لإنقاذ زوجها.

وأكدت أنها حتى الآن لم تصدق أن زوجها أخيرا سيخضع للعلاج من السمنة المفرطة وتدخل الرئيس السيسى شخصيا لعلاجه، موجهة الشكر للرئيس على قراره بنقل زوجها للمستشفى بالقاهرة لعلاجه.

وأكدت أن الرئيس السيسى هو رب الأسر للمصريين جميعا وجميع كلمات الشكر لن توفيه حقه، قائلة "قطع لسان أى إنسان يقول كلمة فى حق الرئيس"، والرئيس حبيب المصريين جميعا ولن يتهاون فى تلبية استغاثات المصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أمر بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدوله وتوفير كافة إحتياجاته، كما أمر الرئيس بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديريه الصحة بالغربية.