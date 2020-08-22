اليوم السابع
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وصول أول رحلتي طيران قادمتين من بولندا لمطار مرسى علم الدولى اليوم

السبت، 22 أغسطس 2020 12:23 م
وصول أول رحلتي طيران قادمتين من بولندا لمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يصل مساء اليوم السبت أول رحلتي طيران قادمتين من بولندا لمطار مرسى علم الدولى، بعد توقف الرحلات السياحية بسبب جائحة فيروس كرونا المستجد، حيث تعد تلك الرحلات أولى رحلات تصل لمدينة مرسى علم.

وكشف مصدر سياحى أن الرحلتين من المقرر أن تصل إحاهما فى تمام الخامسة والنصف مساء والثانية فى السادسة والنصف من مساء اليوم أيضا، وتقل كل رحلة قرابة 150 راكبا.

كان استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء الخميس الماضى رحلة طيران قادمة من كاتوفيتس البولندى تقل على متنها 142 راكبا، حيث إنها تعد أولى الرحلات السياحية القادمة من بولندا عقب استئناف حركة الطيران الخارجية فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر بمطار الغردقة الدولي، إنه فور وصول رحلة الطيران القادمة من بولندا تم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد، حيث تم تعقيم الركاب والحقائب الخصة بهم والحفاظ على مسافات التباعد بين الركاب.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل الركاب للفنادق المختلفة ومن المقرر أن تصل إلى مطار الغردقة الدولى رحلتين أسبوعية من بولندا.

 

 


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مطار مرسى علم

رحلات الطيران البولندية

الغردقة

الحركة السياحية

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