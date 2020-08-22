وزير الشباب: قوة الاقتصاد المصرى مكنته من الصمود فى وجه كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن عام 2020 شهد عالما مفتوحا، ووضعت العديد من الدول خططا لتطوير اقتصادها، ولكن جاء فيروس كورونا ليؤثر على تلك البلدان، متابعا: "من كان يتمتع باقتصاد جيد هو الذى استطاع أن يستمر ويصمد في وجه فيروس كورونا".



وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار: "نحن من المعدلات الاقتصادية المرتفعة، والمنظمات الاقتصادية الدولية أكدت وشهدت على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة فيروس كورونا"، موضحا أن اقتصاد المصرى القوى استطاع أن يصمد في وجه كورونا، كما أن معدلات جذب الاستثمار زادت خلال الفترة الأخيرة، ومعدلات التنمية موجودة رغم كورونا.



وتابع وزير الشباب والرياضة أن الأجهزة الرقابية قامت بدور كبير في هذا الأمر، حيث لم نجد "سكر أو زيت" غير موجود في السوق ولم تكن أى سلعة استراتيجية غير موجودة في السوق.



وبشأن ظاهرة الطائرات الورقية، قال الدكتور أشرف صبحى: "الطائرات الورقية كل جيلنا كان يحبها، وكنا نلعب كرة، ولكن حجم الحوادث لم يكن كبيرا مثلما يحدث الآن"، موضحا أنه مع تزايد معدلات الحوادث بسبب الطائرات الورقية بدأنا التحذير من أجل تقليل الظاهرة، ونحذر الأسر من أن يتركوا أولادهم على الأسطح.