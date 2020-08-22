هل "الزغطة" أحدث أعراض الإصابة بكورونا؟ اعرف التفاصيل

كتبت هند عادل

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، كان هناك نوع من الغموض بالنسبة للخبراء والمهنيين الطبيين، قائمة الأعراض التي كانت طويلة بثلاثة أعراض فقط، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، لديها الآن على الأقل 11 عرضًا محتملاً للمرض، مع انتشار المرض في العالم، حتى مع عمل الخبراء على مدار الساعة لإنتاج لقاحات وعلاجات فعالة وآمنة للحالة، يتم الإبلاغ عن الأعراض والمضاعفات الجديدة بسبب المرض كل يوم تقريبًا، الآن ، يواجه الأطباء مرضى يبلغون عن الفواق"الزغطة" كعرض رئيسي للمرض المنتشر الناجم عن الاصابه بكورونا، وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة time now news.

هل الفواق هو أحدث أعراض كورونا ؟



وفقًا لتقرير نُشر في Business Insider ، أبلغ الأطباء في قسم الطوارئ في مقاطعة الأمريكية Cook County Health عن حالة غير عادية لـ COVID-19 في أبريل، كان المريض يعاني من الفواق كعرض رئيسي للمرض. إنه أمر غير معتاد لأنه لم يتم الإبلاغ عن الفواق أو إدراجه كأحد أعراض كورونا .

كان المريض يعاني من الفواق لأكثر من أربعة أيام دون سبب، وقد تعرض أيضًا لفقدان الوزن الشديد في الأسابيع الأخيرة. عندما أجرى الأطباء أشعة سينية على الصدر، للاشتباه في وجود ورم في الرئة ، ما وجدوه كان "زجاجًا أرضيًا" ، وهي خاصية شائعة في رئة مرضى COVID-19 ، مما يجعل الأشعة السينية تبدو غائمة. عندما تم اختباره لفيروس كورونا الجديد ، وجد أنه إيجابي.

شوهدت حالة مماثلة في يونيو ، في دراسة نُشرت على الإنترنت ولم تتم مراجعتها بعد تم إحضار رجل يبلغ من العمر 64 عامًا إلى الطوارئ بعد أن اشتكى من الفواق المستمر والصفير عندما تم إجراء الأشعة السينية ، لوحظ نمط زجاج أرضي مشابه أثناء الاختبار ، وجد أيضًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى الفواق بين مرضى كورونا ؟



في محاولة لفهم ما يمكن أن يسبب الفواق في مرضى COVID-19 بشكل غامض ، قال بعض الأطباء إن الأعراض يمكن ربطها بالأعراض المثبتة بالفعل والأبحاث والمدرجة لمشاكل الجهاز الهضمي الناجمة عن كورونا، الدليل على ذلك هي أنه إذا كان الفيروس يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي ، فقد يؤثر أيضًا على العصب الحجابي ، الذي يتحكم في الحجاب الحاجز، يمكن أن يسبب هذا تقلصات لا إرادية في الحجاب الحاجز والتي تُعرف أيضًا باسم الفواق.

ومع ذلك ، هذه مجرد تكهنات لم يتم إجراء دراسات محددة في هذا الشأن حتى الآن من المستحسن الخضوع للاختبار والعزل الذاتي لمدة أسبوعين على الأقل إذا رأيت أي أعراض شائعة لـكورونا ، كما هو مدرج من قبل الوكالات الصحية. لا يزال من المهم أيضًا الاستمرار في ممارسة الوقاية- التباعد الاجتماعي ، وارتداء القناع ، وغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من خطر العدوى.