نيوزويك: انعقاد الكونجرس اليوم يبشر بانفراجة حزبية لتمرير حزمة تحفيز كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن مجلس النواب الأمريكى يخطط للانعقاد اليوم السبت للتصويت على مشروع قانون لتزويد خدمة البريد الأمريكية(USPS) التي تعاني من ضائقة مالية بمبلغ 25 مليار دولار ، في خطوة يمكن أن تخلق أيضًا انفراجًا لاتفاق من الحزبين لإجراء جولة أخرى من الشيكات التحفيزية لمواجهة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكرت شبكة CNN أن مشروع القانون سيحاول حظر التغييرات التشغيلية على البريد مما أدى إلى إبطاء خدمة البريد وأثار مخاوف من أن بعض بطاقات الاقتراع عبر البريد لانتخابات نوفمبر قد لا تصل إلى الناخبين قبل يوم الانتخابات.

سيشمل مشروع القانون أيضًا طلب الديمقراطيين الأولي للحصول على 25 مليار دولار لتمويل خدمة البريد ، حسبما أفادت شبكة CNN ، حيث يواصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ انتقاد مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي لإجراء تغييرات على الهيئة يقولون إنها ستؤثر على قدرة الأمريكيين على التصويت.

كان تمويل هيئة البريد جزءًا من قانون HEROES للديمقراطيين الذي رفضه الجمهوريون. مع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بشأن حزمة تحفيز ثانية ، يمكن أن يوفر تصويت يوم السبت فرصة لاتفاق ، قال رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز هذا الأسبوع إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للتوقيع عليه.

وقال ميدوز لشبكة CNN: "دعنا نمضي قدمًا ونقدم الحوافز للأمريكيين. دعونا نتأكد من حماية الشركات الصغيرة .. ونضع التمويل البريدي هناك. سنمرره غدًا. سيوقعه الرئيس".

ذكرت صحيفة بوليتيكو أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ اقترحوا حزمة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار لم تذكر مدفوعات التحفيز ، لكنها تضمنت 300 دولار في إعانات البطالة الأسبوعية ، والمزيد من الأموال لبرنامج حماية الراتب (PPP) ، وكذلك لتمويل الصحة والتعليم.

على الرغم من أن الديمقراطيين قد لا يوافقون على أي صفقة دون مدفوعات مباشرة ، فإن عودة المشرعين للتصويت والاستعداد الواضح من قبل ترامب لإبرام صفقة وتمويل هيئة البريد يمكن أن يوفر الأرضية لاتفاق بشأن فحص تحفيزي ثانٍ - إذا وافق الكونجرس على المبلغ ، وفقا لما ذكرته فوربس.