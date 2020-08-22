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ننشر مؤشرات نتائج انتخابات أطباء الأسنان بقطاعات الجمهورية الـ6

السبت، 22 أغسطس 2020 12:14 ص
ننشر مؤشرات نتائج انتخابات أطباء الأسنان بقطاعات الجمهورية الـ6 انتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أوضحت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات أطباء الأسنان المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم عقدها الجمعة، 21 أغسطس 2020، فوز الدكتورة تيسير قبيسي بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة جنوب الصعيد، وفوز الدكتورة صفاء فؤاد بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة غرب الدلتا.
 
كما أوضحت المؤشرات، فوز الدكتور السيد السجيعى بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة وسط الدلتا، وفوز الدكتور عبد الحميد عرنوس بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة شرق الدلتا، والدكتورة شهيرة معتصم، بعضوية مجلس النقابة العامة على مقعد قطاع القاهرة والجيزة، وفوز الدكتور أيمن عبد المتجلى بالتزكية على مقعد شمال الصعيد فوق 15 سنة.
 
وأحرز تقدم كل من على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق سن 15 عام،: الدكتور أشرف زعلوك، الدكتورة عبير عبد اللطيف، والدكتور أحمد مسعد، فيما أوضحت المؤشرات الأولية، تقدم كل من على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان تحت سن 15 عام،: الدكتور محمد بدوى، والدكتورة نشوى جمال، والدكتورة مروة جمال، والدكتور محمد خطاب.
 
كانت قد أوضحت المؤشرا الأولية تقدم الدكتور إيهاب هيكل، مُرشح قائمة المستقبل، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، بحوالى 1929 صوت، مقابل 699 صوت لأقرب منافسيه الدكتور حسام أبو ساطى، و150 صوت للدكتور ياسر الجندى، وتأتى تلك المؤشرات الأولية، بعد الإنتهاء من فرز حوالى 19 لجنة، واستمرار فرز أصوات باقى المحافظات.
 
 
 
 

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نقيب الاسنان

نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

المرشحين بانتخابات الاسنان

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