اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الـ151 الدكتور وائل على بعد وفاته بكورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 03:13 م
نقابة الأطباء تنعى الشهيد الـ151 الدكتور وائل على بعد وفاته بكورونا الدكتور وائل علي شكري
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور وائل علي شكري اخصائي امراض الكلي والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(151).

 وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ4 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 165 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

 
وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
 
 
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.
 
 

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

شهداء الاطباء من كورونا

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